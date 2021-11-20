李幸倪冇膽自薦曾志偉唱主題曲：怕醜嘛！

歌手李幸倪（Gin Lee）今日（20日）出席活動擔任表演嘉賓，跟視障歌手蕭凱恩合唱劇集《喬家的兒女》主題曲《這種親》，Gin大讚對方性格開朗，對方也很留意她的動向，非常可愛。今次是Gin首度唱劇集歌，她說：「我一直都好想唱劇集歌，覺得好正，因為好入屋，每日都會聽到自己把聲。（台慶見到曾志偉有冇同佢自薦唱劇集主題曲？）我冇，因為我怕醜，主要係我唔記得咗，我太專注個表演，下次記得我會問吓。」她續指喜歡演戲，有機會也想拍劇及拍電影：「我想拍喜劇，我覺得我個人都好幽默。」她稱以前想做打女，小時候學過跆拳道，認為打女很有型，但現時有新睇法：「我入行後拍過好多嘢，我唔係拍打戲，但都經常受傷睇醫生同做物理治療，我驚醒到做打女唔易，依家驚咗，所以就轉軚。」

而Gin日前與鄭丹瑞女兒鄭瑤和鄭珉等早前應愛護動物協會邀請，以「善待動物」為主題拍攝宣傳照，喜歡小動物的Gin，家中飼養了兩頭貓咪，都是領養的，拍攝當日她一身黑色裝束，由於貓咪怕陌生，才沒有出鏡，換上一頭黑狗做拍檔，拍攝十分順利。提到她的10歲白貓叫「細貓」，每日要睡18小時，名副其實的大懶貓，她說：「自從養咗貓之後，將佢哋放喺第一位，當正自己屋企人一樣。好支持大家領養小動物，因為出面實在有太多小動物等緊一個家去收容佢哋。」她覺得善待動物訊息好有意義，希望幫助更多有需要的小動物。

是次活動發起人時裝設計師何國鉦（Dorian），本身亦是愛動物之人，自從愛犬Hugo和婷婷相繼離開後，Dorian一直想為他們做點有意義的事情，將他們的精神延續下去，亦希望大家多關注動物被殘酷對待及棄養問題，故最近他創立一系列的寵物卡通家族Dor Dor Academy，擔當愛護動物的宣傳大使，傳播珍愛生命的精神。