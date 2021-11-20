海俊傑演劇太乞人憎　當街被外傭怒罵

藝人海俊傑和龔柯允今日（20日）現身新城電台接受薛家燕《開心大派對》訪問，海俊傑宣傳新歌《一切出門之後可能發生的事》，他指對上一次出歌已經是一年前，而《一》幾個月前已錄製好，只是一路拍劇，未有時間做宣傳，繼《把關者們》和《星空下的仁醫》後，還有即將播映的《十月初五的月光》，連拍3套劇，雖然《星》劇他的角色奸奸哋，但很受歡迎，他說：「依家出街好多人嗌我衰院長，你好乞人憎，想打你，可唔可以影張相？」他表示有次到茶餐廳，有外傭亦罵他「Bad CEO」，然後又要求合照，十分搞笑。

他指人生好難得遇到好劇本和好角色，讚劇中連小演員都演得好好，他說劇中的假BB價值十多萬元，可見製作十分認真。問他有否信心提名台慶頒獎禮？他說：「冇諗，有係bonus，獎項係強心針，自己冇諗，反而希望有最佳劇集。」

至於龔柯允就宣傳新廣東歌《Sing A Live》，她指去年參加《全民造星III》時，被網民批評唱歌有技巧但冇感情，曾一度好低落好迷惘，這段時間作了這首歌，由原本乖乖女路線，改行搖滾路線。她指拍MV時疑太投入，不停揈頭搞到頸痛，好像落枕感覺，之後上《勁歌》再揈又痛，笑言：「都係唔再揈。」