搭電梯撞鬼！梁思浩幫郭子豪免費客串做主持

「鬼王」梁思浩強勢回歸娘家無綫，喺佢主持嘅台慶全新真人騷《通靈之王》未出街前，佢竟然出現咗喺由方紹聰（奶仔）、何廣沛及郭子豪嘅網上頻道，唔通思浩同佢哋又有新搞作？喺嗰條叫《食腦鬼故》之《唔好一個人OT》嘅片中，思浩以主持人嘅身份現身，佢個樣好陰森咁話：「有冇試過搭𨋢，度門自己開，你明明冇撳𨋢，度門又自己都開，你覺得係人為，定抑或有鬼？」

鏡頭一轉就見奶仔、何廣沛同郭子豪扮寫字樓仔出場，奶仔同佢哋分享收工後搭𨋢放工時遇靈異事，搞到佢唔敢再夜晚喺公司，之後就係飾演女同事疑見「𨋢鬼」事件，短劇臨結束時，思浩再壓軸登場，話自己唔會搭𨋢，會選擇行樓梯喎，講真個故事都幾恐佈嘅！

唔收錢幫後輩

據知思浩唔係加盟佢哋嘅頻道，完全係想幫吓呢班後生仔，所以免費客串一集，而喺呢3位後輩中，思浩就同郭子豪最熟，所以郭子豪一開口問思浩可唔可以粉墨登場時，佢就算幾忙都一口答應咗。思浩接受訪問時說：「係呀，同佢哋一齊玩吓啫，好少事。（點解同班後生仔熟咗？）因為子豪成日帶朋友嚟我間糖水舖幫襯，見得多咪做咗朋友囉。（聽講你零酬勞演出喎？）我做新人時都好多前輩幫過我，依家我有啲能力咪幫吓人囉，真係好少事咋。」