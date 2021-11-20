Anson Lo被爆天生硬骨頭　拉筋嘈到拆天

男團MIRROR成員Anson Lo唔單止靚仔，原來身手都唔錯，在功夫了得的藝人羅浩銘（Ken）調教下，Anson Lo真係打得幾好睇。Ken早前為Anson Lo、蘇皓兒以及陳紫萱主演電影《假冒女團》擔任武術指導，而今次合作，起源於今年農曆新年𢭃利是，他說：「我同呢套電影嘅監製黃永峯拜年，大家傾傾吓，度出依家呢個古仔，我第一次做武指，由電影策劃、選角到睇道具，甚至後期剪片都有跟，真係由頭跟到落尾，所以都幾深刻。」

羅浩銘負責訓練眾演員武打動作，Anson Lo雖然舞技超卓，但原來是「硬筋」一族，Ken表示：「阿Lo（Anson Lo）啲筋唔夠鬆，初初拉筋佢都幾辛苦，（有冇嗌到拆天？）有呀，但上咗4堂之後，進步咗好多，同埋唔係人人肯拉筋，佢好肯去做同去學，尤其嗰排佢都好忙，好多時通宵做完嘢過嚟上堂，好有毅力。」片中有一場Anson Lo與Ken對打戲，戲外對打當然冇得鬥，但電影中當然是Anson Lo打贏Ken，Ken亦指看着對方的進步，感到非常開心。

首次做武指，當然都會有些甩漏，Ken直言訓練該片女角陳紫萱時，對方練習一個撻落地下的動作時扭傷頸，令他十分內疚，他謂：「當時係練緊一個摔落地嘅動作，頭1、2次佢都做到，但做到第3次就出事，整親條頸，即刻去咗醫院，好彩最冇事，亦令我知道練習嘅時候，要計算埋對方嘅身體情況，當日紫萱因為疊住好多戲，精神狀態唔係咁好，我應該要留意到佢當日嘅情況，未必能夠應付到呢個動作，點都好，真係要安全至上。」