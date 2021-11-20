鍾情運動男︱于淼劉雲傑擦出愛火花？

現時單身的藝人于淼最近跟猛男有約，對方正是著名漫畫家劉雲傑，于淼擅長田徑，近半年積極學打網球，其教練大有來頭，是經典漫畫《百分百感覺》主筆劉雲傑，她大讚對方：「我係初學者，劉老師教得好細緻，第一個教練好重要，我搵到個好信任嘅教練。」

她笑言不是在香港長大，最初有眼不識泰山，不知對方是本地著名漫畫家。問到網球有何吸引力？她認為女士打網球好有型，而且愈打身形愈好：「網球好難，好有挑戰性，我最近先搵到打嘅感覺，覺得自己係勤力多過有天分。」並指運動型男士很吸引：「個人多啲活力，思想都正面啲、身體健康同身形好啲。我第一個男友就係足球員，佢係學校風頭躉。」

問到是否有機會跟劉老師擦出愛火花？她笑言：「要再睇吓，其實打網球真係要『擦』架，我同好多男仔都打唔到，啲人打得好隨意，我哋係講究個球擦板。」

獲讚有天分

而劉雲傑坦言最初打網球只為健康：「畫漫畫係燃燒生命，因為坐嘅時間太長，好多前輩身體都唔好，我揀打網球係因為有挑戰性，而且冇乜肢體碰撞，打咗10年後以為自己好叻，後來遇到高手Parco（馬汗辰），發覺佢先係高手，我做咗佢徒弟。」在Parco建議下，他將私人筆記本變成網球手冊，二人又成立網球會推廣網球運動：「我幫幫吓就變咗教練，都做咗4年。于淼依家係發燒友，佢有興趣就已經係有天分，佢係演員，所以模仿力強。」