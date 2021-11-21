【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十月十七癸酉金開日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：裁衣、安床、動土

忌：詞訟、伐木、補塞

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、2、3、7

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座

工作運不錯，宜抓住時機，了結眼前的難題。

金牛座

做人不去斤斤計較，可為事業帶來額外助力。

雙子座

有可能受到家中瑣事影響，整個人無精打采！

巨蟹座

跟另一半相處必須坦誠，耍手段會弄巧成拙。

獅子座

人緣佳，每當重要關頭都會有貴人伸出援手。

處女座

心情欠佳，花錢買開心不可行，易吃虧受騙。

天秤座

全心全意為生活打拚，但不能忽略身心健康。

天蠍座

內心鬱悶，幸獲好友及時現身，助你解憂愁。

人馬座

生活繁忙，宜放慢腳步，可令心境變得平和。

山羊座

有望實現自己的計劃，多用桃紅色有助開運。

水瓶座

說話太直不是人人受落，宜用婉轉方式表達。

雙魚座

跟好友討論煩心的事，說不定有很好的結果。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）馬 正財旺

（跌）兔 是非多

鼠

毅力不足，做事易半途而廢，難獲成功。

牛

人氣上升，與人合作有助帶旺事業運。

虎

主動性強，從事銷售、公關者易獲賞識。

兔

是日沖煞，運氣非常差，人事問題多。

龍

信心十足，做事快靚正，不乏發展機遇。

蛇

吉星高照，心情愉快，有機會大飽口福。

馬

正財運佳，趁勢努力有望獲得理想回報。

羊

面臨改變要保持冷靜，可望走出困局。

猴

趁周日放慢腳步，不妨讀本感興趣的書。

雞

身邊小人多，易受騙中伏，需提高警覺。

狗

凡事力求完美，提防被壓力拖垮健康。

豬

有舉一反三的能力，面對壓力應付自如。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

讓你心情愉快的家居風水

現代人生活節奏過快，易引起一系列壓力問題，除了靠做運動和其他方式調控外，家居風水亦能起到一定作用。究竟哪些布局會讓人的心情好起來？

1.擺放花卉植物

家居風水講究人與自然融合，植物是最好的開運聖品。在家裏擺放一些花卉或常綠植物，不僅可裝飾房屋，而且可給房屋增加一些生氣，改善家居空氣，從而令人保持愉悅的心情；但需要注意，擺放過多植物反而會帶來反效果。

2.養小寵物

動物是有靈性的，養寵物是當下眾人普遍的選擇。養寵物可為家庭增添生氣，令心情愉快，增強人的運勢。除了小貓小狗外，烏龜亦是一種非常吉利的動物，在家中養龜可以改善風水，讓其在家中爬行，可吸食空氣中不好的微生物，並在風水上起到擋煞和驅走厄運的作用。

3.保持光線充足、空氣流通

家居採光好和保持空氣流通，可以讓室內氣場變好，為家中帶來足夠正能量，抵禦不良的氣息。風水學最講究藏風納氣，充足的光線可以產生好的氣場，進一步改變人的運勢。因此光線充足、空氣流通的地方可讓人產生愉快放鬆的心情，精神健康也會跟着變好。