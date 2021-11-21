睇見都痛！　周冬雨捱摑做「兜巴雨」博洗負評

貴為「三金影后」的周冬雨在影壇發光發亮，捧獎捧到手軟，不過踩入電視圈卻欠缺觀眾緣，被一面倒鬧爆。她在新作絞盡腦汁，即使被瘋狂虐打掌摑，兜巴星下下食到正，打到面紅兼頭歪亦逆來順受，甘做「兜巴雨」，實行以「苦肉計」扭轉劣勢！

29歲內地女星周冬雨當年憑張藝謀執導作《山楂樹之戀》嶄露頭角，之後以「謀女郎」身份在影壇大展拳腳，2016年憑《七月與安生》勇奪台灣金馬影后，去年再憑《少年的你》獲得金像獎、金雞獎及百花獎最佳女主角，成為華語影壇中最年輕的「三金影后」。雖然在影壇成績超卓，惟她在公仔箱卻滑鐵盧，早前與許凱孭飛古裝仙俠劇《千古玦塵》，由造型到演技都被網民鬧爆，更力勸她重投影圈懷抱。

讚對手打得到位

飽受輿論壓力的周冬雨為了扭轉劣勢，拍電影時分外賣力，最近與內地小生劉昊然合作新片《平原上的火焰》，日前網上就流傳一段她遭內地演員呂聿來掌摑的花絮片。片中見男方起初憐香惜玉，未敢落手，但周冬雨為求呈現真實感，叮囑他先放鬆，之後親身作示範，在他毫無心理準備下出手怒摑，未幾就刺激到對手的情緒，怒扯她的頭髮又掐其粉臉，如猛虎般出盡力喪摑，響亮的啪啪聲此起彼落，周冬雨被打到滿面通紅、頭歪兼眼泛淚光，一臉無助，我見猶憐！不過她完成拍攝後面不改容，更讚對手打得到位，網友紛紛留言讚她演技出眾兼沒架子，有影后風範。

周冬雨自知不是拍劇的料子，所以將全副心思集中在拍戲，自《千》劇後未見在電視界再有新作，電影則長拍長有，而且每部作品都夥拍有分量的紅星合作，包括與黃渤和賈玲演出《穿過寒冬擁抱你》、恩師張藝謀執導並由張國立與陳冲等演出的犯罪片《堅如磐石》、以及張國立執導、范偉孭飛的《朝雲暮雨》。至於下月上映的《平》片，是她首度夥拍內地人氣小生劉昊然，片中將上演非一般的愛情故事，該片早前在「第69屆聖塞巴斯蒂安電影節」角逐「金貝殼獎」，雖然最後未能獲獎，但網友已被電影的宣傳海報吸引，大讚2位主角充滿CP感，其中一張在雪地上相擁的海報更是淒美。

「黃金組合」衝10億票房

片中男主角劉昊然年僅24歲，是近年內地炙手可熱的小生，曾演出《唐人街探案》系列及《最好的我們》等，是首位破百億票房的95後演員，他今次拍住將近有百億票房的冬雨，被喻為「黃金組合」，預計新片上映最少有10億人民幣票房。劉昊然連續2年打入中國福布斯名人榜20名內，其家庭背景顯赫，父親是上市公司董事長，擁過百億身家，母親則是京劇演員，不過他從不炫富，一直默默耕耘，獲不少前輩激讚前途無限。

姊妹情不再 馬思純另結「新歡」

周冬雨與馬思純於2016年雙雙憑電影《七月與安生》成為金馬獎影后，此後以好姊妹相稱，不過隨着雙方發展出現差距，粉絲不時開戰，2人亦愈走愈遠。最近有網友見冬雨將有新戲上映，開Po再將雙方做比較，結果再度掀起粉絲罵戰。

思純的影迷指周冬雨常炒作姊妹情，重提她當日偷拍小女孩屁股、被拍得與富二代男友在別墅纏綿、被揭有1億片酬等事件，惟熱搜卻只見其姊妹情，嘲她是「錘子影后」。周冬雨一派則批評馬思純演技差，連男友張哲軒說話語氣亦欠風度。