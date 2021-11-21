簡而精！蘇志燮招牌獲獎感言成「省話」天王

韓國三大電視台每年年底都舉行《演技大賞》及《演藝大賞》，表揚該年度表現出色的藝人，不少藝人的得獎感言都為觀眾留下深刻印象，而男星蘇志燮就曾因為在1秒內完成得獎感言而令主持人及觀眾大感驚訝。

44歲的蘇志燮於2004年憑韓劇《對不起，我愛你》中的「車武赫」一角紅遍亞洲，同年在《KBS演技大賞》勇奪「網絡人氣獎」、「人氣獎」及「優秀男子演技獎」，又與拍檔林秀晶獲得「最佳情侶獎」，而他在獲頒人氣獎時只說了一句「謝謝」，因而成為網民熱話，其後有粉絲指當日主持事前指因為時間關係，希望演員說得簡短一點，蘇志燮便只發表「1秒感言」，但在奪得視帝時仍不忘多謝母親才落台。

而「謝謝」亦成為蘇志燮的招牌得獎感言，令他成「省話」天王，他於2012年憑劇集《幽靈》在《SBS演技大賞》中獲得視帝殊榮時，亦簡短地說了「謝謝」便迅速下台，嚇窒頒獎嘉賓及在場的其他演員，擔任主持的李東旭搞笑道：「做直播經常有超時問題，蘇志燮先生幫了我們很大忙。」工作人員事後指蘇志燮是希望其他演員有充裕時間發表感言而作出犧牲，獲不少網民大讚他有型又夠大方。