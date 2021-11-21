【心理測驗】貓咪一眼睇穿你的壓力！

臨近年尾，待辨的事情或工作一一浮現，加上不知何時終結的疫情，一波未平一波又起，積積埋埋的壓力，分分鐘爆煲！不過每個人對壓力的消化能力與解決方法都各有不同，唔想谷住谷住，不如先睇清自己的壓力指數，再對症下藥啦！日網「anan beauty+」推出了一個貓奴固然會玩、就算不是貓奴都愛玩的壓力心理測驗，據說超神準，正所謂心病還需心藥醫，一起來找出源頭及早「治療」吧！

【問題】

請憑直覺，選出圖中（從左至右）你最想養的一款貓咪品種。

A.挪威森林貓

B.喜馬拉雅貓

C.波斯貓

D.薑黃貓

【結果分析】

A.壓力指數40%

你選擇挪威森林貓，可見目前你能夠在工作和生活中取得一個很好的平衡，正努力向目標前進的你，充滿熱情和正能量，這股衝勁亦同樣感染到你身邊的人，帶領大家共同前進，會想擁有能跟上這股熱情的速度和動力。不過對於個性獨立的人來說，並不一定喜歡與人共事，懂得把握與不同人相處的距離，就可以更好地處理問題。

B.壓力指數75%

要是你選擇喜馬拉雅貓，反映你正為自己的工作及成就感到自豪，心思細膩的你經常可以發現一些細微的點；但假若你處於精神緊張及鑽牛角尖的狀態，就更沒法集中注意力，令工作停滯不前。因此你需要學習如何平靜自己的內心，不要過分地沉迷在自己的情緒內，保持平穩的心境是令你能夠充分發揮的關鍵要素。

C.壓力指數90%

你是一個完美主義者，因為你選擇了波斯貓，在別人眼中你是一個做甚麼都很成功的人，但事實上這是你不斷努力的結果。你對成功有着強烈的欲望，對自己要求極高，無論是工作還是愛情，一旦下定目標就會拼盡全力，稍有不順都會令你感到壓力。同樣，你亦非常注重別人的看法，為此更忽略了自己，要學懂平衡努力和玩樂，適當地放鬆。

D.壓力指數15%

選擇薑黃貓的你是一個愛好自由的人，討厭被束縛的感覺，如果加入團隊，很快就會感到無趣。正因為性格使然，一切都會按心思行事，即使遇到挫折及困難，也只會積極面對。偶爾有點小壓力，亦可透過做喜歡的事及和喜歡的人交談來放鬆，能夠長時間地保持快樂。不過，也要學習不要逃避不擅長的事，因為你會從中得到寶貴的經驗。