羅子溢3度「行醫」　同馬國明淡定齋坐唔抄Notes

藝人羅子溢喺無綫熱播劇《星空下的仁醫》入面飾演醫生，因為新劇以兒科為主題，少不免要唔同小演員「打交道」，但對升呢做咗爸爸嘅子溢簡直係a piece of cake！面對小演員零舍有種父愛，佢笑話同鄭嘉穎一樣，耐性好咗好多：「以前多數氹小演員係假手於人，交留畀導演、佢嘅媽媽，但做咗爸爸之後多咗耐性去親力親為，會同小朋友溝通咗先。」

佢仲分享咗個氹B招數，就係要將自己都變做BB：「代入番佢個情緒，扮低能同佢玩，然後抱佢手法要舒服，呢啲嘢要慢慢累積，到你真係做爸爸嘅時候，有好多技能就好自然會識！」有冇趁機會抄醫生牌？佢笑話早喺拍《On Call 36小時》就抄咗，但希望唔會有用得着嘅一日，又大爆老婆楊茜堯係緊張媽媽：「小朋友嘅嘢佢會比我着緊100倍，我係幫手而佢係主力。」

講到劇中有唔少手術場口，子溢笑話可能因為已經係第3次「行醫」，所以冇乜太大嘅新鮮感，又爆笑講自己同馬國明係最老定：「其他人都係第一次飾演醫生冇乜經驗，當有醫生嚟講解所有流程、器材嘅時候大家都好認真抄Notes，又會好緊張問醫生啲字都點讀，我同馬國明就齋坐咗喺度，拍過幾次化晒！到時拍都會有專業醫生在場，佢哋可能會臨場加減、糾正發音逐樣執，所以我哋兩個好老定，好懶咁連筆記都唔抄，哈哈！」