台慶好帶挈︱34C李芷晴升呢咪神　港姐出身你又知唔知？

每年《萬千星輝賀台慶》嘅台慶終極獎金得主都會成為焦點，次次都會帶挈佢哋人氣急升，就好似「明日之星」一樣忽然被睇好，就好似2020年得主陳曉華、2019年得主邱晴、2018年得主黃庭鋒、2017年得主余思霆等，全部都由籍籍無名變入屋藝人，今年嘅得主李芷晴亦同樣秒變女神，介紹番，其實分分鐘你每一晚都係睇住佢嘅劇集！

李芷晴今次成功入屋，皆因佢拎獎時萌爆天然呆，身邊嘅麥美恩即刻肉緊攬實佢，呢個「攞獎夾」成功喺全港人面前夾出成尺長嘅事業線，仲要佢雀躍狂跳時即刻上演「七級半地震」，宅男對眼就跟住彈，真係睇到大家面紅耳赤。

唔好以為佢係禾桿冚珍珠，其實佢喺2018年參選港姐，12強止步，之後佢就正式加入無綫，當中佢就同過藝人黃曉明一齊主持J2台《六合彩》搞珠環節，被封「六合彩女神」，近年又加入《愛．回家之開心速遞》，飾演香港島大學學生「Fanny」，變相大家其實晚晚都有機會睇到佢嘅演出。夠博又肯做嘅佢，又先後參與劇集《踩過界II》、《逆天奇案》、《七公主》、《星空下的仁醫》、《換命真相》等，套套都係人氣劇，唔知你又認唔認得佢呢？