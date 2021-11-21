GaGa祝新片拍檔生日快樂：你同我都係怪人！

美國百變天后Lady GaGa和「新黑武士」阿當哉華（Adam Driver）因合作新片《GUCCI名門望族》（House of Gucci）而成為好朋友。前日（19日）是阿當38歲生日，GaGa於社交網站貼他們於片中的劇照並留言祝他生日快樂。

她留言說：「我同我嘅Buddy阿當哉華。祝一個我感到驕傲認識的人生日快樂。呢個係我哋喺《GUCCI名門望族》嘅花絮。我希望你有最好嘅一日，我係一個幸運嘅女演員，能夠侍天都從你身上學習同被你帶領。向所有你嘅粉絲大叫！我知道點解佢哋愛慕你，因為你係最好！🎈🍝（而你同我一樣都係怪人🤓）」

另方面，天后Britney Spears日前於社交網站留言批評同門師妹Christina Aguilera從來沒有為她發聲。出po完不久她就轉載之前GaGa留言為她打氣的報道，並留言答謝好友GaGa：「花時間說這麼好聽的話，你令我感動落淚！！！我愛你！！！」之後GaGa亦公開床上自拍照，並留言回應：「愛你Britney，希望你過最好嘅生活❤️❤️❤️我有祈禱司法制度能像對待人咁樣對待你。你為自己挺身而出，好勇敢。」