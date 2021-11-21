Black Friday着數多　教主同款衫7折入手

嚟緊星期五（11月26日）就係一年一度嘅Black Friday，多個英美品牌及網店都趁機推出超筍優惠。既然大家都辛勞工作了一整年，不如趁佳節臨近買份禮物獎勵吓自己？想知那一個品牌貨品折扣最抵、最着數？馬上為大家速報！

大型網站 筍價吸引

每年Black Friday大家最關注的一定是Amazon，因爲網站內的貨品琳琅滿目，包含了一家大小生活必需品，由服裝飾品到電子產品都應有盡有。而且商品折扣低至1折，到了Black Friday當日會有更加多平貨，大家記得Mark實日期！網站的購物程式非常簡單，優惠期間大部分商品買滿3百多港元就包送貨。

至於另一時裝購物平台Farfetch，亦集齊了多個港人熟悉品牌的Black Friday折扣。網店商品的日常價格已算合理，今次的節日優惠價更低至2折，折上加折就更加平！另一個時尚購物平台24S，同樣是買名牌的好地方。今次節日提供了兩個折扣優惠，正價貨品買滿4千多港元再輸入優惠碼「BLACKFRIDAY20」就會有8折優惠，而減價貨品買滿2千港元再輸入「BLACKFRIDAY25」就可享75折優惠。

時尚美妝 優惠勁多

由即日起至30日，Laura Mercier推出官網正價貨品限時8折優惠，包括秋冬必備的王牌蜜粉、妝前底霜、鑽光氣墊、超人氣奶茶玫瑰金眼影筆以及極致潤色胭脂等。首100名購物滿指定金額再輸入優惠碼：TGIBF，更可額外獲贈貨裝極致潤色胭脂Guava一盒，十分吸引！

深受各美妝大師喜愛的Nars，在11月26日期間在網上推出指定美妝產品6折優惠。另顧客於11月29日網購任何兩件正價產品及輸入優惠碼：CYBER，即可獲贈指定色號唇膏1支。

連英國凱特王妃都大愛的愛丁堡手袋品牌Strathberry，將由11月22日至29日推出多個減至5折的獨家款式產品優惠！購物超過指定金額，更即享全球免運福利。着數多多，就算唔送畀人，買嚟自用都唔錯！