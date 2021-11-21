冬日進補　蛇饌正合時

每逢冬季，很多人總愛到蛇店吃碗蛇羹和糯米飯，飽肚又進補。中環過百年蛇羹飯店蛇王芬，主理人Gigi指店內供應的古法燴五蛇羹，是依據太史五蛇羹而製作，選用飯鏟頭、金腳帶、過樹榕、三索線和白花蛇作五蛇，蛇骨加老雞和豬骨等熬成湯底，雞和蛇拆絲後，加陳皮絲、薑絲、鮑魚絲、花膠絲、冬菇絲和木耳絲等放入蛇湯燴煮，最後加一層薄芡成為蛇羹，吃時會配薄脆和檸檬葉絲。除此之外，店內還有傳統和新派蛇飽，傳統的有酥炸蝦丸和花膠鵝掌蛇碌煲，創意則有魚片頭墨魚滑夾蛇絲或蟹粉蛇絲蝦仁豆腐撈麵，任君選擇。

另一間在灣仔開業30多年的蛇王燊，主理人燊哥炮製的蛇羹亦有個人風格。蛇骨、老雞、藥材做湯底外，他說先大火煲3小時再以細火煲2小時，之後再燴蛇羹，會入味得多。店內亦有蛇湯和糯米飯供應，其他選擇則有枝竹蛇腩煲仔飯和滷水蛇腩鵝煲仔飯，吃過飯後，再來碗蛇羹或蛇湯，夠晒飽肚。

除了傳統蛇店，年輕人對新派蛇饌都有一定吸引力。沙田的四季芬芳，除了有各式小菜外，亦有些創意蛇菜。雞絲、蛇絲、芫荽、葱絲、台灣脆筍絲和檸檬絲製作的涼菜香荽龍鳳絲，清香開胃。另一道蛇羹凍，選用蛇湯加蛇肉、雞絲、木耳、冬菇製作，香滑有彈性，同樣是受歡迎的菜式。