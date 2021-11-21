余香凝記憶力下降　產後首拍劇勁緊張

藝人余香凝（Jennifer）、黃定謙、林千渟（前名：林婷）、陸駿光及方志駒，今日（21日）為電台新劇進行拜神儀式。其中Jennifer是繼產後首次拍劇，更與黃定謙有感情線，受訪時她笑言劇中不做索媽，除低婚戒重回女兒身：「（戒指）擺咗喺銀包，放工先戴番！今次角色係單身，有少少感情戲，似歡喜怨家成日嗌交，親熱戲都唔會太誇張。」黃定謙接笑說：「得5集好難太深入，只係互有好感，等開第2季！」

對於產後復出拍劇，Jennifer自嘲生完B腦容量急劇下降，故新角色可以幫自己Warm up，訓練記性：「呢個專業角色成日要講好多術語，生完記性真係差咗好多！講緊背長多2、3句對白，都要用好多力去背，加上好耐冇拍嘢，第一個Take埋位真係好緊張！（囡囡半歲大出番嚟拍劇？）一冇嘢做就成日睇住佢啲相同睇Cam，哈哈！」續搞笑話有將角色學以致用：「覺得畀人操控價格都可以喺番呢個機構舉報，做咗阿媽成日要買奶粉，依家留意多咗啲價錢。」

而黃定謙笑說真人跟角色一樣為人隨和，好少投訴，記者打趣笑指他劇中名字跟韓國型男宋仲基撞名，笑問背負住「宋仲基」演戲可有壓力？Jennifer搶答大讚對方同樣有型，點知黃定謙自爆得悉角色名時，內心有想改名念頭，但幸好劇本是偏向輕喜劇，雖然是飾演專業查證人員，都不會有太大反差。