肚瀉腳軟軟　炎明熹出騷跌倒爆喊

藝人炎明熹（Gigi）、譚俊彥（Shaun）及鍾舒漫今日（21日）出席將軍澳中心聯乘韓國觀光公社合辦「韓冬樂雪遊」揭幕禮，Gigi因肚瀉關係，故比預定時間遲了35分鐘才現身。惟她出現時已眼濕濕，期間不慎撞到台邊，並腳軟跌坐在地上，Shaun即時擋在她前面及扶起後她。事出突然，粉絲大叫她的名字以示支持，她即尷尬的微笑，初時強忍淚水，但最終忍不住轉身，當場落淚，跟着便離開現場。

小休10分鐘後，脫去粉色外套的Gigi再出現主持揭幕儀式，但看來心情仍未平復，而Shaun全程照顧及安慰身體不適的Gigi，非常有紳士風度。原定要獻唱的她，因身體情況而取消唱歌環節，當司儀問到聖誕願望時，她說：「大家聖誕快樂，保重身體，唔好好似我一樣。」此時大批粉絲再叫名支持，Gigi才稍露歡顏。

受訪仍落淚

炎明熹受訪時仍忍不住落淚，講到身體狀況，她表示可能之前感冒未清，所以有點肚痛，問她病了多久：「唔記得咗，我以為冇事，可能尋晚瞓得唔好，頭先跌倒好瘀，大家都要保重身體。（頭先係腳軟定係絆倒？）兩樣都係，我個肚唔舒服絞吓絞吓，我盡量忍住。（係咪唔夠休息？ ）應該唔係，係休息得唔好。（有冇同公司講唔舒服？ ）我冇同公司講，因為我覺得冇嘢，我唔想令人擔心，阻礙工作。（會唔會向公司請假？ ）我再睇吓先。我已經食咗保濟丸同胃藥。」

譚俊彥盡顯暖男一面

其後Shaun加入傍實Gigi做訪問，他先脫去外套披在Gigi腳上盡顯暖男一面。Shaun大讚對方：「佢頭先好淡定，我今日本來係想同佢傾吓偈，因為喺台慶見到佢唱歌覺得好奇妙，我上台5分鐘已經唔記得晒啲Step，佢一出嚟就好壓場，我個女都有睇佢，所以想同佢傾偈了解吓佢，攞啲教女嘅方向。點知未傾偈，就嚇親我。」指他對Gigi照顧有加，他笑言自己湊開小朋友：「我怕佢唔小心走光，所以喺前邊擋住，跟住就扶起佢。（你好暖男。）係爸爸，應該咁做。」Gigi亦坦言對Shaun的舉動大為感動。

問Shaun在唱歌上會否趁機向Gigi偷師？他說：「唱歌冇得偷師，係個天比嘅才能。（見到小妹妹做到病會唔會好心痛？）當然心痛，佢要慢慢學識照顧自己，大家唔好畀咁多壓力佢。」他又指想跟對方拍劇：「唱歌方面我就幫佢唔到，但如果拍劇佢有咩需要都隨時可以問我。」

Gigi強調會視乎身體狀況再決定是否向公司請假，今晚（21日）她還要出席《青春本我》的慰勞宴，她說：「今晚個活動我好想去，因為好有意義，我每個活動都盡量出席，唔想失場。（你個人太倔強？ ）有時都需要硬頸啲。」