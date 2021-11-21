揭新舊版不同之處　初哥哥憑一塊葉搵到最愛

歌手胡鴻鈞、何依婷及羅天宇等孭飛的台慶劇《十月初五的月光》，將於下周一（22日）開播，基於舊版是經典劇集，令當中角色祝君好、文初、司徒禮信、Q姨、萬朱莎華的選角備受關注，不過新版的劇情及拍攝景點亦是焦點所在，監製陳志江指兩個版本相隔21年，為配合時代變遷，新版雖保留原版的精髓及濃厚人情味，但細節及劇情上卻有一定程度的「調整」。

談到新版與舊版最大不同之處，陳志江表示絕對是Q姨（米雪飾）、君好（何依婷飾）、萬朱莎華（姚嘉妮飾）三人間的關係，皆因舊版中，Q姨與君好是母女，莎華則與Q姨是姊妹；新版的Q姨與君好是婆孫關係，莎華與Q姨則由姊妹變母女，二人之間更有不少衝突場面。莎華於新版設定的另一重大改變，舊版中生了兩名兒子沛堅及沛祺的她，新版將誕下一仔一女，原本的沛祺則變成二女沛琪，並由鄺潔楹飾演。據知沛堅及沛琪在新版中亦將擁有與舊版不一樣的命運。

對於舊版中，初哥哥（胡鴻鈞飾）的「哨子」成為重要的愛情信物，新版中，除了「哨子」，還加上「紅葉」助攻，陳志江解釋：「紅葉會一直喺劇入面『穿插』，當入面嘅角色接到紅葉時，佢眼前嗰個人就會係佢一生中最愛！紅葉喺呢部劇咁重要，係因為佢係君好好鍾意嘅嘢，亦會喺佢嘅愛情路上扮演住重要嘅角色！」