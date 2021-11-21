2個月減20磅！黎耀祥操爆肌做「拳王」

視帝黎耀祥（祥仔）、張振朗、姚子羚、朱敏瀚、賴慰玲等演出的台慶劇《拳王》，將接檔《星空下的仁醫》於下周二（30日））首播，年屆56歲的黎耀祥，為了一場僅44秒的回憶戲，特別進行地獄式減肥及操肌，於短短2個多月內搣甩20磅，體脂率跌至人生低點！今日（21日）該劇官網發布宣傳片，他笑言幸好當初操肌沒有半途而廢，否則便遭監製「賣豬仔」：「我試妝時好肥，就開始節食同做運動，到試造型時減咗幾磅，點知之後就一直落唔到磅，問監製可唔可以唔使除衫，當時佢叫我放心，到時可以拍大頭，但我都係冇放棄，到最後成個身都拍晒。」他更於片段中分享健身餐單及操肌細節，除了每星期兩次基本拳擊訓練，更專誠請來教練作專業指導，自己每晚也會在家鍛煉，結果才能於短時間操出鋼條身形。

而劇組發布的最新劇照中，勁力十足的祥仔胸膛結實，腹部的朱古力肌亦頗為明顯，原來該批劇照乃出自黎耀祥兒子黎正橋手筆，他透露兒子於13歲開始愛上攝影，但沒想過以此當職業：「佢想享受當中嘅樂趣，有時我開工佢會去影，因為佢鍾意有故事性嘅相，呢方面幾有自己諗法，以前陪我開工嘅時候，都會同工作人員研究打燈嘅問題。」