最想同劉青雲合作　Ian零片酬都肯

MIRROR成員Ian（陳卓賢）今日（21日）單飛出席品牌活動，與好兄弟Anson Lo（盧瀚霆）處男電影首映禮同時段、不同地方「打對台」，Ian仍獲數百粉絲到場打氣，場面墟冚。他受訪時談到Anson Lo電影上映在即，即笑說：「首先要恭喜佢，好替佢開心，我亦都會支持捧場。好開心每位成員開始各有自己嘅工作，甚至可能喺同日內大家有不同嘅工作，百花齊放，大家互相支持，所以唔係打對台。（可接受同Anson Lo一樣自毀形象男扮女裝？）都唔算係自毀形象，雖然大家可能覺得我哋有偶像包袱，但為咗角色其實冇所謂。」

對於有傳他即將接拍驚慄喜片《死屍死時四十四》，Ian表示未有收到通知，但承認希望進軍大銀幕。當問到比較喜歡拍哪類型電影，他說：「動作片，細個已經覺得好有型，加上一直有打籃球，對於手腳協調方面有信心。（咁最想同邊位前輩合作？）劉青雲，因為聽好多前輩話佢表現冷靜，佢每一刻都喺度構思劇情，好認真咁對待每一個細節，並且佢拍啲戲都好有型。（如果有機會，零片酬都肯？）得呀！（未見過青雲？）未，如果見到相信我會開心到唔識反應。」就傳聞一事東網求證該片監製錢小蕙，她表示只屬誤傳:「套劇冇Ian參與，反而係有另一位MIRROR成員，但暫時唔可以講係邊個，不過套戲仲有黃又南、毛舜筠嘅。」