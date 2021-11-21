Anson Lo處男作首映飛炒到過千蚊：粉絲要自己衡量！

人氣組合MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）丶蘇皓兒（Chloe）、陳紫萱（Summer）、李忻頤（Alina）、李靜儀及人氣組合ERROR成員郭嘉駿（193）等，今日（21日）現身電影《假冒女團》首映禮，數百身穿粉紅隊服的「神徒」早已逼爆現場，等待教主現身，更有人早上6時已到場霸位。

首次擔任電影男主角的Anson Lo，表示心情難免緊張，感謝台前幕後及粉絲支持，覺得很鼓舞，坦言多個月的努力並沒白費。戲中要男扮女裝的他，指拍攝期間最深刻的莫過於與對手譚耀文對戲，指對方並沒有被他的女裝扮相嚇倒，還大讚他「靚女」。問到會否對票房成績感壓力，他說：「第一次做男主角，唔敢諗成績，觀眾入場睇已經好開心，加上可以同幾位女士合作，係一個好好嘅回憶。」問到知否首映門票被炒至過千元，更有美容店索價二萬多元，以首映門票加禮品套裝型式推廣，被投訴價錢太高，他説：「炒飛唔係第一次發生，不過自己都唔太清楚，Fans要自己衡量，其實除咗首映，之後都可以買飛入場支持。」

Summer談到拍攝時受傷一事，她指是練習「凌空鉸剪腳」動作時，因落地不穩而弄傷，但亦因禍得福，因感受到同劇其他演員對她的關心。Alina則笑言為今次演出而學得一身功夫，望學將來也有機會用得着，最難忘戲中自己以巨型痔瘡膏打人一幕。李靜儀則表示不擔心票房成績，還期望能夠開拍續集。

Chloe首次拍電影

Chloe坦言是首次拍電影，對比以往演出大多沒有對白，對今次抱很大期望。問到與Anson Lo合作有否感受到對方的魅力，她笑說：「佢女性造型好靚。（妒忌佢？）我驚佢啲粉絲鬧我。」戲中飾演鹹濕導演的193，笑指角色難演，因現實中他為人正直。