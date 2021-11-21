ANSONBEAN自爆18歲生日變絕交日

明日（22號）是歌手ANSONBEAN（陳毅燊）21歲生日，也是他入行後首個生日，他趁這個特別的日子，為慈善義賣的攤位當店長，身體力行籌款幫助重病的病童實現夢想。當日一班豆粉得知偶像的善心，也到場大力支持，他們更為偶像準備了生日蛋糕與小心意。

原來ANSONBEAN過往的生日都過得很不平凡，當中更有着不愉快的經歷，他說：「生日對我嚟講係一個好糟糕嘅日子，因為我以往生日都發生過唔開心經歷，記得喺18歲生日嗰年，喺英國仲同個好朋友爭執，最後仲令到大家冇朋友做，呢個經歷真係好深刻。正因為咁，今年生日都係平常心，希望今年過得有意義啲。」

現場豆粉為他高唱生日歌，他閉起雙眼許願，許咗成分鐘，他笑說：「我唔可以講我嘅願望，因為驚講咗出唔實現，但大咗一歲，都希望自己可以有啲好嘅轉變，想試吓變得穩重啲，同大家講嘢可以放鬆啲、唔好太緊張，要食多啲嘢，要大隻啲，哈哈。」他透露明日要在工作中度過，目前會專注演戲工作，生日後要接拍一部新片，係一個比較多戲份嘅角色，依家要投入去做，對我嚟講係一個好好嘅挑戰，希望挑戰成功！生日當然會同屋企人食飯慶祝，都希望趁住生日請屋企人食大餐！」