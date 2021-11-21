優雅旗袍露面　諸葛紫岐關注單親媽媽大讚勇敢

名媛諸葛紫岐今日（21日）出席巡遊表演起步儀式活動，身為會長的她以設計優雅的旗袍現身，她接受東網訪問時說，每次要履行職務出席活動時都要穿旗袍：「以前好少着，依家會留意多啲，買定多幾套嚟出席相關場合。我覺得旗袍可以凸顯東方女性美外，仲可以表逹女性天生嘅溫柔同細心，好多人話着咗旗袍之後，動作唔可以太大，但我覺得旗袍好自然令舉止放慢啲，做事時更細心，反而係一件好事。」

諸葛紫岐近年投入推動及關注婦女權益的事務，她說接觸不少單親媽媽、來自低收入家庭的婦女等，深感敬佩，因她們展現堅毅及勇敢的精神。她說：「我接觸過好多唔同背景嘅婦女，例如單親媽媽、低收入家庭、經濟有困難或有殘疾，大部分係被社會忽略嘅一群，但佢哋係憑自己雙手，一步一步咁去改變生活。每一個人背後有自己嘅故事，喺佢哋身上，我體會同學習好多，因為佢哋一直表現出堅毅不屈同勇敢，風雨不改。佢哋係我嘅良師，我非常敬佩佢哋，同時亦都令我不時反思人生嘅真正意義。我成日同囝囝講，人生最重要追求嘅唔係幸福，亦都唔係物質，係勇敢同自信，無論係逆境順境，只要保持勇氣，就係開拓精彩人生路嘅關鍵，同時亦要懂得珍惜，一事一物，都係得來不易。」