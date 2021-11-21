男同學自彈自唱表白　莊思明無辜被奪初吻

藝人莊思明最近重踏中學母校，與孖生家姐同校的她，曾被老師以為兩姊妹是同一人，因而搞出大頭佛！她難忘有男同學當眾自彈自唱表白，還被奪去初吻，但最終沒發展成戀人。

感情要好的莊思明與孖生家姐莊思華（Mona），由小學到中學都就讀相同學校，由於孖生關係，2人在學校鬧出不少烏龍事：「有個老師教咗Mona 3年都唔知有我存在，有次Mona唔舒服冇返學，老師見到我就鬧我點解朝早走堂，我話我唔係Mona，佢以為我講大話，仲話我再唔上堂就講畀校長知。佢一直都唔信有2個人，後來我同級主任講，先解決到件事！」

跟學長偷走

思明的初戀亦發生在高中，對象是校外生，但奪去其初吻的卻另有其人：「有個同班同學鍾意我，上音樂堂時，佢攞住結他唱《浪花一朵朵》畀我聽，我有啲介懷，上堂做呢啲嘢搞到我畀人笑，好尷尬！之後有次成班同學去佢屋企玩，佢突然衝埋嚟錫咗我一啖，好無辜咁冇咗個初吻！」

講到曳曳事，她透露學校禁止學生外出午飯，但她會偷偷跟學長搭的士外出，有次更差點搞到媽咪報警：「當時差不多掛8號風球，學校通知家長接放學，學長話反正唔使上堂，就叫我同Mona一齊出去食下午茶，點知間餐廳喺地牢，收唔到電話，阿媽發咗癲咁搵我哋，去學校又見唔到我，Call 爆我機，佢話搵咗我1個鐘，再搵唔到就報警！」