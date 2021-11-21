好多人話混血兒生得特別靚，呢個講法經常可以喺模特兒界搵到好例子。正如今日為大家介紹嘅日本寫真女優藤井幸，就係來自模特兒界，五官好似洋娃娃咁標緻，身材生得高挑之餘，仲要係玲瓏浮凸呢！

天生麗質

喺日本寫真界，周不時會有混血兒女優出道，令人眼前一亮，而講到近年最出名嗰位，一定係Angela芽衣，樣貌同身材都接近完美，難怪被譽為「新一代混血女神」。至於今年24歲嘅藤井幸，同樣天生麗質，一雙秋水明眸電力十足，一抹梨渦淺笑亦足以令男人為之心醉。身材方面，阿妹有成1米7咁高，仲要係有前有後，上圍對E奶飽滿又富彈性，加埋一身透明感十足嘅極品美肌，同Angela芽衣比較，可以話係難分高低！

星探發掘

講咗咁耐，係時候介紹吓幸妹嘅家庭背景。佢嘅爸爸係日本人，曾經做過L字頭奢侈品品牌嘅總裁，媽媽係一位美國女記者，家姐係去咗荷李活發展嘅女演員藤井仁奈，而哥哥就係搖滾樂隊The SALOVERS嘅結他手藤井聖哉。至於幸妹喺10年前已被星探發掘，曾經成為多本雜誌嘅專屬模特兒，但係佢嘅事業並非一帆風順，原因係佢為咗保持體態，曾經節食，但又一時忍唔住口狂食，搞到體重極速反彈，對工作帶嚟唔少影響。

心善人美

好彩幸妹識得諗，明白到節食Keep Fit嘅做法唔可行又唔健康，於是決定做多啲運動，家陣佢嘅體態變到好苗條，着起泳衣特別好睇。另外，幸妹個樣之所以咁靚，除咗同遺傳有關，亦同佢心地善良不無關係！話說幸妹係一名絕頂孝順女，成日會抽時間陪爺爺嫲嫲玩，仲會拍低過程放上自己嘅視頻平台，同大家分享。見到佢喺影片中嘅表現，筆者終於明白「心善則美」呢句說話真係冇講錯！