相差21年小男生示愛　菊梓喬：唔好睇小佢

歌手菊梓喬（Hana）、譚嘉儀及郭偉亮等，齊為無綫選秀節目《聲夢JUNIOR》擔任導師。原本28位參賽者篩選餘下18位，今晚參加總決賽錄影，至少有兩位勝出者可直入《聲夢傳奇2》。

18位參賽者由11-15歲不等，年紀最小為11歲張靖風。另外，13歲的童文人細鬼大，當眾向Hana示愛：「我大個會追Hana姐姐，不過佢成日都唔肯關注我（社交網）。」他又直言自己英文名叫Ricky，事關媽咪偶像是Ricky Martin：「我唔鍾意呢個名，等我大個自己改！」引得滿堂大笑。

對於獲年齡相差21歲的小男生示愛，Hana表示：「佢話會保護我，唔好睇小佢，唱歌好好聽，又識玩樂器，不過我同佢講，等你大個先啦，但到時我都可能變咗嬸嬸喇，哈哈！」今次擔任導師，她形容自己是惡魔：「成日要扮惡，試過話再玩就淘汰佢哋，搞到佢哋爆喊，最終惟有呵返佢哋囉。今次啲女仔就比較成熟，反而啲男仔就變緊聲，有啲輸蝕。」

談到有指無綫將大部分資源用於力捧「聲夢」學員，Hana卻不覺得自己被投閒置散：「我乜都唔理，好少睇社交網，亦唔覺得自己好空閒，況且依家都好落力咁做歌、錄歌，出年可能會推出兩張唱片添。」不過她承認目前未有新劇集主題曲在手：「上一隻都經係年幾前錄音，我都唱好多啦，其他人都可以唱㗎。我就想做多啲其他嘅歌，依家都有5、6隻新歌喺手。」