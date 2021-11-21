ViuTV播叱咤！曾志偉准炎明熹去攞獎：係開心事

無綫青春新劇《青春本我》今晚（21日）設慰勞宴，無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉百忙之中抽空「快閃」亮相，他表示主要來支持、鼓勵一班小朋友。提到叱咤頒獎禮將於明年元旦日由ViuTV直播，其中炎明熹（Gigi）是女新人獎冠軍的大熱，若然Gigi出席頒獎禮，便成首位亮相ViuTV的無綫藝人，志偉大方表示：「覺得呢樣嘢係類似我哋有藝人拍電影，然後佢亮相金像獎，又係ViuTV轉播，都可以上，唔能夠因為轉播而唔去，一件事還一件事，攞獎係件開心事。（睇好Gigi攞獎？）梗係睇好啦！對新人嚟講係個鼓勵。」

講到炎明熹今午出活動時，身體不適腳軟倒地，更即場爆喊，志偉聞言極為驚訝，一臉擔憂：「咁真係要休息吓，一路都同佢哋講，呢年佢哋轉變真係好大，由冇人識嘅小朋友，到依家喺條街個個都識佢哋，要返學同時又有好多嘢拍，始終佢哋都係小朋友，係辛苦嘅，盡量都同佢哋講要休息。（私下安慰佢？畀多啲時間休息？）會，我會返公司了解一下件事。」問到之後有否安排工作給班《聲夢》學員？他直言有：「唔好畀個熱情熄火，其實同港姐一樣，選完就變『落選』、『過氣』，要爭取機會吸收經驗、上位，好快又有第二屆《聲夢》。」