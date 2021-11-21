講起溝女，最緊要係膽大心細面皮厚！唔一定要去到色膽包天咁誇張，但遇到心儀對象，淨係識得發綺夢，唔夠膽發動求愛攻勢，又點能夠擺脫獨男嘅惡名？其實膽量嘅英文「Spunk」，係有其他意思，仲要係男人溝女嘅原動力！

Spunk 另有所指

稱得上係真男人，唔可以冇「Spunk」，佢除咗可以解作勇氣同膽量，亦暗指男士嘅精華素。根據文獻記載，呢個俚語早喺1888年嘅英國已經有人採用，後來仲傳咗去美國。值得一提，「Spunk」喺好多人眼中已成為禁語，事關呢個俚語實在太低俗，仲帶有冒犯性，所以唔好亂咁用。

Spunk Dump 男士專用

如果有外國男仔同你講，尋晚同女友「Spunk Dump」，你知唔知佢哋做過啲乜？其實「Spunk Dump」暗指曳曳，但呢個情色俚語係男士用嘅，女人係唔會講呢個俚語。由於「Spunk」可解作男士嘅精華素，所以衍生出「Spunk Factories」同「Spunk Pot」呢兩個俚語，前者解作製造精華素嘅地位，即係睾丸，後者則可譯作裝住精華素嘅壼，暗指女士嘅蜜洞。

《Spunked》 勇戰癡女

演出狂野不嬲係美國四仔嘅賣點，好似呢套由Evil Angel喺2016年推出嘅《Spunked》，更被四仔迷視為經典作！首先，影片由兩位四仔名導Mick Blue及Maestro Claudio主理；其次，脫星陣容包括Kelsi Monroe、Taylor May、Trisha Parks同Kira Noir，全部都好有人氣，而且以演出夠放而聞名。佢哋喺片中化身飢渴癡女，為咗滿足空虛嘅肉體，瞓晒身咁榨取床戰對手嘅精華素，搞到畫面汁液橫飛，睇到人血脈沸騰。

同場加映：邊喊邊曳曳 問你怕未

日本有唔少題材騎呢嘅AV作品，Golden Time喺2015年推出嘅《要使出100％勇氣接近那個會哭嘅女人》算係其中一套。影片由仁美圓、高山繪美里同藤仲望演出，佢哋喺片中有個共通點，一見到男人就會喊，但與此同時，肉體又好渴望同男人親近，搞到邊喊邊曳曳，問你怕未！想成為佢哋嘅床戰對手，真係要勇字當頭，事關好多男人一見到女人喊就會心軟。講番呢3位女優，以今年27歲嘅仁美圓最為大家熟悉，佢早喺2012年就以藝名「星川凜凜花」出道，由於樣靚又大波，至今仍有演出AV。