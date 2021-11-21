虐心三角戀　何依婷首當女一拍喊戲似開水喉

無綫台慶劇新版《十月初五的月光》起用全新班底打造新故事，上演一段發生於流浮山的虐心三角戀。胡鴻鈞挑戰手語演活啞巴角色，更被誇是手語奇才；首當女一的何依婷則要一人分飾三角；至於羅天宇拍撞車戲時更險撞傷頭。

《十月初五的月光》於11月22日起逢星期一至五晚上8時30分在翡翠台播出。劇集是翻拍2000年的同名神劇，除沿用劇名及角色名之外，同時保留經典場面，但加入不少新元素，人物關係、情節及結局跟千禧版本截然不同。

有別於舊作，故事舞台由澳門移師到香港的流浮山，十月初五手信街換成海味街，監製陳志江稱劇名別有用心：「個名有兩個意義，十月初五係月缺，每次月圓都會經過月缺，就好似人生冇試過遺憾係體會唔到圓滿，而呢日亦係劇中朱莎嬌（米雪飾）嘅生日，代表住佢以唔圓滿嘅人生去成就劇中每個人， 希望喺呢個動盪世代，大家仍然相信一個人最幸福嘅事，係可以搵到一個值得你去為佢犧牲嘅人，對方開心比自己開心更重要。」

難得一見手語奇才

劇集講述何依婷與胡鴻鈞及羅天宇之間的虐心愛情故事，胡鴻鈞飾演的文初是個性格樂觀的啞巴，整套劇都要靠手語去表達，胡鴻鈞獲手語老師大讚是難得一見的奇才，他謙稱：「老師太過誇獎我，對我嚟講手語好似一個新語言，自己都唔敢怠慢，練習時要多花工夫。」除了手語，他認為最難是喊戲：「好多位要喊，精神同心靈上好攰，但係好值得。」他自評表現合格不失禮。

至於首演女一的何依婷就要一人分飾三角，包括祝君好、君好母親及君好姨姨的年輕版，她表示：「我會戴不同嘅假髮，有冬菇頭同爆炸頭造型，好得意。」監製稱讚她演哭戲時似開水喉，她解釋自己是一個感性之人，加上胡鴻鈞及米雪助她入戲。而羅天宇飾演的司徒禮信出身富裕，是天之驕子，天宇稱難忘拍攝後半段要在炎夏中穿冬裝上陣，邊拍邊汗流浹背；他在一場撞車戲中更險傷頭，幸無大礙：「地下有鋪榻榻米，但我走得太大步，個頭落地，好在無事。」