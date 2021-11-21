生日變求婚！陳煒收3卡鑽戒：我願意！

東網收到獨家消息，無綫花旦陳煒今日（21日）收到人生中最驚喜的生日禮物，皆因拍拖近3年的醫生男友陳國強送上「陳太」名分！原來陳國強展開「驚喜求婚大作戰」，為求一擊即中，早於一個月前作部署，並跟女友的閨蜜夾計，以慶生為名，但求婚為實，今晚在一眾好友見證下，跪地、送玫瑰及3卡閃爆鑽戒，陳煒驚喜萬分，甜蜜say Yes！

陳煒與醫生男友陳國強2019年公開戀情，拍拖初期她已揚言對婚姻仍有憧憬，不排除閃婚。拍拖期間，兩人愈愛愈甜屢傳婚訊，今年5月時曾否認秘密簽字再婚的她，原來只是等甜心男友送上驚喜。

一個月前秘密籌備

今日是陳煒48歲牛一，東網收到消息，陳國強今晚相約女友的閨蜜好友朱晨麗、岑麗香與時裝設計師何國鉦等開派對慶生，但其實一個月前已密謀籌備「驚喜求婚大作戰」，將女友的生日會變成求婚紀念日。以往陳煒每年生日，慣例跟身邊多位好友食飯慶祝，陳國強覺得今次是大好求婚良機，故決定借生日會為名，事前秘密跟一眾應邀出席的嘉賓好友夾好，安排他們作為求婚見證人。

為令女友有個最難忘的甜蜜回憶，陳國強精選了一間氣氛浪漫的高級法國餐廳。為免醒目女友「收到風」破壞其苦心籌劃的驚喜，故他逐一跟好友們下令要守密外，更夾定全體全部穿上黑白色隆重服飾現身，但另一面跟女友講Dress code是紅色，以凸顯「女主角」身份。

送戒指造型蛋糕

據知，壽星女到場時，看見朋友的衣着跟自己大有不同，初時有點錯愕，但不以為意，但當和友人舉杯盡興及唱生日歌時，侍應推出一個以戒指造型製作的6磅生日蛋糕，陳國強即手執99支玫瑰花及3卡求婚鑽戒，向女友下跪求婚，全場友人即起哄歡呼，陳煒見狀又驚又喜，即場答允下嫁！

陳煒2008年與台灣商人顏志行結婚後息影，但婚姻只維持了4年便告玩完，雖然不再是夫妻，但她與前夫保持友好關係。離婚後Dry足7年的她，經好友黃智賢「做媒」終遇上第二春，陳國強亦是失婚，並育有兩女兒。陳煒跟他做了一年多朋友才開始拍拖，至今感情穩定，並共賦同居。她早前受訪時直認對目前的感情生活感到滿足，亦滿意自己作為女朋友的表現。