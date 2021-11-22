【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十月十八甲戌火閉日

吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、安床、飾牆

忌：開業、出財、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、2、4、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座

另一半有微言，宜耐心聆聽對方有甚麼怨言。

金牛座

跟同事相處融洽，做起事來顯得默契十足。

雙子座

職場上遭逢冷嘲熱諷，未弄清真相前勿理會。

巨蟹座

難得有段時間不被騷擾，要好好珍惜和善用。

獅子座

雜務纏身，只要保持信心，可望一一搞定。

處女座

虛心向前輩請教，投資理財會有更多靈感。

天秤座

易被促銷手法迷惑，盲目買了沒用的東西。

天蠍座

不乏與人溝通的機會，要注意說話的語氣。

人馬座

得到同事啟發，事業發展邁向一個新階段。

山羊座

跟朋友聯絡會有意外驚喜，青檸色助開運。

水瓶座

身心疲憊，做好本分就可以，勿多管閒事。

雙魚座

小不忍則亂大謀，跟上司爭辯只會惹麻煩。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）鼠 桃花旺

（跌）雞 壓力大

鼠

桃花旺，向心儀對象表白易取得成功。

牛

處變不驚，能以平常心面對突發事故。

虎

笑口常開，容易得到身邊人信任與愛戴。

兔

話頭醒尾，可放膽在事業上表現自己。

龍

是日沖煞，人事問題多，工作運受拖累。

蛇

偏財運不錯，遇到賺錢機會不要想太多。

馬

人緣運極佳，一分耕耘可望獲兩分收穫。

羊

有偷懶傾向，工作進度慢，易觸怒上司。

猴

已婚者要多關心另一半，防感情變淡。

雞

心情欠佳，壓力沉重，小心被上司針對。

狗

責任心重，獲同事信賴，事業穩步上升。

豬

情緒不穩，與人溝通要多點寬容與忍讓。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

千萬不要破壞自己身上的風水

最近發生一些個案，從八字查看仍有一點生存希望，無奈人微言輕，受到其他意見左右，走進了絕路。

古人有云：「近朱者赤，近墨者黑。」多年前有位大師告訴我，看你身邊的人，就知你有多大成就。他沒有講錯，因他就是一個反面教材！由於忌才，多年協助他的有能之士皆用完即棄，身邊的員工只剩下應聲蟲，不滿足、貪得無厭、要事事為王等劣質思維積聚於內心，這叫聚陰，會破壞自己的風水。由於內心得不到平衡和滿足，所以看見甚麼都不能長久持續。

按照自己的五行喜忌，在日常衣着上多些採用，對自己有利，白、金代表金，藍代表水，黃、啡代表土，紫、紅代表火，綠代表木。如因其他原因，以內衣去補助也是可以的。

走路靠自己，引路靠貴人。我們自以為行至絕境，情緒萎靡，這個時候，若有一個人能夠提點你，給你指明道路，可能有不可思議的奇迹出現，但無奈地，當一個人不行運時，你講甚麼都進不了耳朵，這是命運，據佛家的講法，這是孽緣；聖經故事也有講，我伸手救你，你也要把手給我。

為了看到光明的本相，自己必須成為光。能量是會傳染的，要接近充滿正能量的人，因為這些人會帶給你意識到幸運將要降臨，有助開悟智慧、財富大開、眾緣和合、家庭生活美滿、健康延壽。