貼身衫晒馬甲線！容祖兒對愛情有新感悟

樂壇天后容祖兒（Joey）雖然近年常在內地工作，但仍不忘搞廣東專輯，相隔5年推出全新廣東專輯《薛丁格的貓》，並以勇敢及蛻變為主題，拍攝一輯充滿力量及型格的造型照。以貼身衫褲盡顯「肌味」的她，在社交網公開拍攝花絮，見她拍攝造型照時扭晒腰，同時更展現馬甲線。她發文分享製作《薛》的過程及感受，感謝眾多有份參與製作的黃偉文、Dear Jane的翁厚樑（Howie）及舒文等。

Joey說暫時還未收到專輯，有着等待跟家人團聚的感覺：「手上還未拿到我的最新專輯，感覺就好像還未能跟我的媽媽團聚一樣，心裏萬分的思念，惟有靠着不停循環手機裏的十個音樂檔案，還有無數個和創作人的Voice message，去回想這次漫長的製作旅程。」

她說填詞人黃偉文令她對感情有所啟示：「為我譜上的不止是歌詞，是一種溫馨提示，讓我再一次清楚記住世上的一切都不是必然。要去一趟回味無窮的旅行，有假期未必有精力，有精力又未必搵到腳或者剛剛甩拖，搵到腳又未必夾到啲櫻花開花最靚嗰幾日。所以幸福和快樂要無限嘅拼合，才能集齊九星連珠，活在當下才最重要，這份用眼淚來唱的勵志歌，鼓勵著此時此刻的我，Y（黃偉文）還讓我知道我終於夠感情的經驗（老）可以演繹像心之科學悲觀生物學，這種對愛情的感悟。」