唔係金秀賢！全智賢螢幕初吻原來畀咗曉積文

韓國40歲靚媽全智賢於15歲以時裝雜誌模特兒出道，2001年憑電影《我的野蠻女友》紅爆亞洲，她於2012年與男星金秀賢在電影《盜賊門》中咀嘴，不少韓媒都指這是全智賢的螢幕初吻，但原來她第一次拍咀戲的拍檔其實另有其人。

全智賢出道初期曾拍攝多部電視劇及電影，但一直沒有機會拍咀戲，她與車太鉉在《我的野蠻女友》中有差點在家門口錫錫的場面，卻因為有人按門鐘而撻Q，而她在《野蠻師姐》與張赫有感情戲，但對方卻在想咀她時被火燒傷嘴唇，而全智賢曾先後與金秀賢合拍《盜賊門》及神劇《來自星星的你》，當時有報道指全智賢在《盜賊門》首度拍咀戲，但其實全智賢的螢幕初吻早於2011年獻給澳洲影壇巨星曉積文（Hugh Jackman）。

全智賢於2011年參演中國及美國合拍的電影《雪花與秘扇》，是她首部進軍海外的作品，飾演「雪花」的她與客串演出的曉積文在舞池中上演浪漫吻戲，但因為電影票房成績麻麻，亦沒有在韓國上映，不少人都不知道她與曉積文拍過咀戲，全智賢其後受訪時講到電影成績未如理想，她表示並沒有感到可惜：「是很好的經驗，能跟曉積文演戲很難得，因為這套戲我還有機會去《康城電影節》，我偶爾也有用電郵跟曉積文聯絡。」