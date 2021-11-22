從頭做起　頭髮回復健康

【特約報道】你會否每次洗頭都會掉下一大堆頭髮？覺得頭髮稀疏、束髮時總覺得髮界很後，令額頭看起來很闊？

不論男女，我們會因為不同的因素，例如日常不良生活習慣、作息時間不規律、工作導致的壓力等，都會影響脱髮問題。導致脱髮問題的成因是長期累積的，所以並不能一朝一夕就可以解決。而且要回復頭髮健康，必要每天「從頭做起」。每天食用一粒瑞士倍髮加® Pantogar®，可幫助頭髮健康生長，令頭髮變得豐盈、柔順貼服，回復青春、重拾自信！

瑞士倍髮加®Pantogar®含多種頭髮生長的營養要素，為毛囊注入生長活力，讓處於衰退期及休止期的頭髮回到活躍的生長階段，研究證實，能有效減少脫髮，同時能改善脆弱受損髮質，頭髮回覆彈力、光澤，並能預防白髮過早出現，保持頭髮濃密豐厚、強韌健康，預防白髮過早出現，效果深及用家及醫生。

多項研究證實，效果顯著：

• 食用瑞士倍髮加®3-6個月，能顯著減少每日甩髮的丟數量(1)

• 87%用家及90%醫生對效果感到滿意。(1)

參考資料:

1.Bergner, T. Der deutsche Dermatologe. 1999; 47(11): 881–4.