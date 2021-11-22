同康華勁有緣　蔚雨芯入親電視城都撞到

「魔鬼胸」女神蔚雨芯（Rainky）有份演出的《十月初五的月光》下星期就出街，她飾演江依文，日前在宣傳活動上她與康華雞啄唔斷，她說：「我同康師傅好有緣分，以前好少入去TVB做嘢，但入親去次次都撞到佢，我喺無綫第一套劇《潮拜武當》，康師傅就做我媽咪，連我上《流行經典50年》都撞到佢，雖然今次《十》劇同佢冇對手戲，但開工同宣傳都成日見到，大家好似好好傾，佢會問我美容嘅嘢，我又問吓佢演戲方法，因為佢喺我心目中係一個好專業嘅演員。」

Rainky表示康師傅好犀利，拍喊戲話喊就喊，她說：「嗰時我仲係新人，第一次拍劇，要喊我又喊到，多謝佢讚我做戲好自然，其實係佢push我，當個對手畀到戲你，你又感覺到，當tounching時候講對白就自然流暢。」好好記得有場母女相認的戲，她說：「（元）秋姐、錢小豪、洪天明佢哋個個圍住我，十個人睇住我做，嗰種壓力係幾大，當時又係凌晨點幾，又驚自己喊唔出，嚟咗1、2take我啲眼流就開水喉咁，真係要多謝康師傅。」

依家對她來說拍喊戲最簡單，但點能夠打動到觀眾先係深奧問題，她說：「其實唔一定要喊先係好演技，就算唔流淚，但你嘅演技令到觀眾覺得感動先至勁。」她笑言每次撞見康師傅都開心，因為會諗起幾年前大家一齊在武當山拍攝的過程。

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