小雪報到　宜防寒養腎

今天是入冬之後的第二個節氣「小雪」，太陽到達黃經240度，氣溫開始下降，冬意漸濃。作為陽氣潛藏、陰氣盛極的季節，人體容易被寒氣影響，出現血氣不足的問題，防寒補陽是其一養生之道。此外，冬對應腎，小雪亦應以養腎、益腎為主。整體可從日常生活及飲食入手，達致「防寒養腎」的功效。

【以食養腎補陽】

食物選擇方面，可以養陰補陽、溫補益腎為主，如以枸杞、桂圓、紅棗、羊肉、牛肉、生薑等食物驅寒添陽，以山藥、核桃、栗子、腰果、雞肉、豬肉等溫補益腎，此外，黑色食物亦對應腎，如黑芝麻、黑木耳、黑米、黑豆亦可以多吃。

中醫推介茶飲：山藥杞子黑棗茶

材料：山藥粉2湯匙、杞子5克、開邊黑棗5粒

做法：把所有材料放入杯中，以250毫升熱水（攝氏90至100度）浸泡飲用。

【驅寒3式】

冬天要抵禦寒氣，生活習慣可謂十分重要，這時就需要靠以下3招了；其一是早睡晚起，不要熬夜，保證有充足的睡眠時間，護陽氣養陰氣，最好可於晚上10點前休息，太陽升起人才起。二是直接補充陽氣，外出走走曬太陽，最佳是每天步行30分鐘。三是泡腳，刺激足底穴位、行氣活血，水要蓋過足踝部分，暖身又陽腎，亦可紓緩疲勞感。

【保持良好心情】

小雪之時，天氣陰寒，陽氣需內藏，容易使人的情緒變得低落及煩躁，長時間的情緒壓抑下，會有機會影響氣血運行，《黃帝內經》中有「怒傷肝、喜傷心、思傷脾、憂傷肺、恐傷腎」的說法，管理情緒亦是養生的關鍵。在沒有陽光的情況下可保持環境明亮，平日可以有適量的戶外活動、聽聽節奏輕快的音樂，都有助調節情緒。