1晚5次︱台灣G奶女神熊熊　醉酒講「性經」最愛自己操控

台灣女星除了雞扒妹（鄭家純）言行大膽外，擁有G奶的熊熊（卓毓彤）都是惹火之人，儘管早前流出不雅影片，但她坦蕩承認，敢做敢認被網民大讚，最近她開設個人視頻頻道，與幾位台灣網紅大談「性經」，她們聚集在屏東某露營區度假，喝酒後玩真心話大冒險，熊熊大爆與男友的房事，透露自己一晚最多五次，其中一次發生在半夜：「尿完尿回來被他發現，又再做一次」。

熊熊被問到最喜歡的體位，她說：「我喜歡在上面，喜歡自己控制」透露自己是服務型人格，不喜歡男生幫忙：「因為有時候男生在那邊亂捅其實不舒服」。熊熊還自爆玩成人玩具的經驗，有次男友網購電動按摩棒，外形異常大支，原來買到按肩膀的，用起來還會漏電，讓熊熊留下深刻陰影。但她提醒一眾男士，不要觀看A片後，將錯誤經驗用在實際生活上，要尊重女性感受，獲得不少網民讚好。

網友看完這支影片，忍不住留言說：「這集有夠猛的...熊熊你太強了啦！演藝圈永遠最喜歡妳～台灣第一女神」、「熊熊感覺你們玩得好嗨，人生就是要這樣活才快樂」、「開車這麼徹底」、「這集不錯，可以看女生的想法」。