陳煒晒巨型鑽石　未婚夫隔空放閃冧到世界盡頭

無綫花旦陳煒尋晚（21號）獲拍拖3年嘅醫生男友陳國強求婚成功，送上最驚喜嘅生日禮物。呢個「驚喜求婚大作戰」，陳國強早已悉心安排，邀請陳煒一眾圈中好友出席，包括藝人朱晨麗、岑麗香、時裝設計師何國鉦（Dorian）等，見證重要時刻。

陳國強除咗出動99支玫瑰花及3卡求婚鑽戒，單膝下跪向女友求婚外，仲訂造巨型鑽戒蛋糕，氹到壽星女兼準新娘笑到四萬咁口！「準陳太」急不及待喺社交網留言報喜：「感恩有你。」而準新郎亦晒出與陳煒頭貼頭合照，隔空冧爆回覆：「是我要多謝你才真。」Sweet到呢！

朱晨麗上載與陳煒合照，大爆早已「看透」世事，留言謂：「好大粒鑽石呀，我最親愛的閨蜜 @alicechanwai 我話你好快就會嫁㗎啦，See！激動到掛住喊嘅我，都冇好好地正正式式咁對你講恭喜說話，現在補番！祝你生日快樂，身體健康、祝福你哋白頭偕老，永結同心。」而Dorian亦晒派對相祝賀好友覓得第二春。

岑麗香接受東網訪問時，大講感受，但佢自己未到場已經求咗婚:「大家都好開心，好感動，我都好開心可以見到呢個時刻。祝佢哋白頭到老，開心滿瀉。」而朱晨麗則說：「我梗係開心，喊到豬頭，對眼都腫晒，見到佢哋好甜蜜，煒哥個樣好冧，Dorian都喊晒。以前叫煒哥男友做姐夫，依家可明正言順咁叫啦！」作為陳國強美容院partner的黃智賢說：「好戥佢哋開心，我事前唔知呀！因為我返咗內地拍劇，所以都冇出席佢哋嘅party，希望佢哋開開心心、幸福美滿。」