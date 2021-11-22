AMA：韓團BTS掃3獎包括最高榮譽年度藝人　揚威美國

樂壇盛事《美國音樂頒獎禮》（AMA）於洛杉磯舉行，韓國男子組合防彈少年團（BTS）奪得最高榮譽年度藝人、最受歡迎流行組合、以及憑與美國Megan Thee Stallion饒舌女歌手合唱的《Butter》奪得最受歡迎流行歌曲，掃走3獎成為大贏家。BTS隊長RM致詞時表示：「4年前，我哋喺《AMA》第一次做電視直播表演《DNA》。我哋當時好興奮亦好緊張，自此就係一段好長又好奇妙嘅旅程。我哋永遠唔會當成功係必然。」

BTS原定與Megan現場合唱《Butter》，但Megan以「突發私人事務」為由缺席，不過BTS亦與英國樂隊Coldplay首次現場合唱《My Universe》當補數！BTS又被美國女歌手Chloe Bailey「捕獲」，上載合照到社交網站。

【AMA得獎名單】

年度藝人：BTS

年度新人：Olivia Rodrigo

年度合作：Doja Cat ft. SZA《Kiss Me More》

最受歡迎熱播歌曲：Megan Thee Stallion《Body》

最受歡迎音樂錄影帶：Lil Nas X《MONTERO (Call Me By Your Name)》

最受歡迎流行男歌手：Ed Sheeran

最受歡迎流行女歌手：Taylor Swift

最受歡迎流行組合：BTS

最受歡迎流行大碟：Taylor Swift《evermore》

最受歡迎流行歌曲：BTS《Butter》

最受歡迎鄉謠男歌手：Luke Bryan

最受歡迎鄉謠女歌手：Carrie Underwood

最受歡迎鄉謠組合：Dan + Shay'

最受歡迎鄉謠大碟：Gabby Barrett《Goldmine》

最受歡迎鄉謠歌曲：Gabby Barrett《The Good Ones》

最受歡迎Hip-Hop男歌手：Drake

最受歡迎Hip-Hop女歌手：Megan Thee Stallion

最受歡迎Hip-Hop大碟：Megan Thee Stallion《Good News》

最受歡迎Hip-Hop歌曲：Cardi B《Up》

最受歡迎R&B男歌手：The Weeknd

最受歡迎R&B女歌手：Doja Cat

最受歡迎R&B大碟：Doja Cat《Planet Her》

最受歡迎R&B歌曲：Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak)《Leave The Door Open》

最受歡迎拉丁男歌手：Bad Bunny

最受歡迎拉丁女歌手：Becky G

最受歡迎拉丁組合：Banda MS de Sergio Lizárraga

最受歡迎拉丁大碟：Bad Bunny《EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO》

最受歡迎拉丁歌曲：Kali Uchis《telepatía》

最受歡迎搖滾歌手：Machine Gun Kelly

最受歡迎啟發歌手：Carrie Underwood

最受歡迎福音歌手：Kanye West

最受歡迎跳舞/電子歌手：Marshmello