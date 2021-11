AMA：韓團BTS掃3獎包括最高榮譽年度藝人　揚威美國

樂壇盛事《美國音樂頒獎禮》(AMA)於洛杉磯舉行,韓國男子組合防彈少年團(BTS)奪得最高榮譽年度藝人、最受歡迎流行組合、以及憑與美國Megan Thee Stallion饒舌女歌手合唱的《Butter》奪得最受歡迎流行歌曲,掃走3獎成為大贏家。BTS隊長RM致詞時表示:「4年前,我哋喺《AMA》第一次做電視直播表演《DNA》。我哋當時好興奮亦好緊張,自此就係一段好長又好奇妙嘅旅程。我哋永遠唔會當成功係必然。」

BTS原定與Megan現場合唱《Butter》,但Megan以「突發私人事務」為由缺席,不過BTS亦與英國樂隊Coldplay首次現場合唱《My Universe》當補數!BTS又被美國女歌手Chloe Bailey「捕獲」,上載合照到社交網站。

【AMA得獎名單】

年度藝人:BTS

年度新人:Olivia Rodrigo

年度合作:Doja Cat ft. SZA《Kiss Me More》

最受歡迎熱播歌曲:Megan Thee Stallion《Body》

最受歡迎音樂錄影帶:Lil Nas X《MONTERO (Call Me By Your Name)》

最受歡迎流行男歌手:Ed Sheeran

最受歡迎流行女歌手:Taylor Swift

最受歡迎流行組合:BTS

最受歡迎流行大碟:Taylor Swift《evermore》

最受歡迎流行歌曲:BTS《Butter》

最受歡迎鄉謠男歌手:Luke Bryan

最受歡迎鄉謠女歌手:Carrie Underwood

最受歡迎鄉謠組合:Dan + Shay'

最受歡迎鄉謠大碟:Gabby Barrett《Goldmine》

最受歡迎鄉謠歌曲:Gabby Barrett《The Good Ones》

最受歡迎Hip-Hop男歌手:Drake

最受歡迎Hip-Hop女歌手:Megan Thee Stallion

最受歡迎Hip-Hop大碟:Megan Thee Stallion《Good News》

最受歡迎Hip-Hop歌曲:Cardi B《Up》

最受歡迎R&B男歌手:The Weeknd

最受歡迎R&B女歌手:Doja Cat

最受歡迎R&B大碟:Doja Cat《Planet Her》

最受歡迎R&B歌曲:Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak)《Leave The Door Open》

最受歡迎拉丁男歌手:Bad Bunny

最受歡迎拉丁女歌手:Becky G

最受歡迎拉丁組合:Banda MS de Sergio Lizárraga

最受歡迎拉丁大碟:Bad Bunny《EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO》

最受歡迎拉丁歌曲:Kali Uchis《telepatía》

最受歡迎搖滾歌手:Machine Gun Kelly

最受歡迎啟發歌手:Carrie Underwood

最受歡迎福音歌手:Kanye West

最受歡迎跳舞/電子歌手:Marshmello