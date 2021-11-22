陶大宇倒轉大灣區　網民集氣召喚上春晚

元祖級「師奶殺手」陶大宇，近來在內地進行商演時，憑其劃破長空、唱至隕石旁的天際的「宇宙級」唱腔，以及「水撥式」台風演繹《倒轉地球》一曲，立刻成為網民熱話，多段相關演出短片在內地網上瘋傳，觀看次數以億計。網民笑指雖然他的演技明顯比歌喉好，但勝在娛樂性高，笑言「唔聽唔安樂」、「爆笑神曲」、「樂壇欠他一個交代」等，甚至說要封他為「大娛樂家陶宇宙」。「師奶殺手」秒變網絡紅人，同時成為內地商演寵兒，有指陶大宇的商演場次比以前多幾倍，早前更出現三日內跑三個城市商演的情況外，更指他非逢騷必接，能否跟觀眾有更多互動才是大前提。

「陶宇宙」熱潮愈燒愈旺，尤其他常在廣州等大灣區城市演出，故近日有不少網民指他是「大灣區哥哥」，其歌喉成功「倒轉大灣區」，更紛紛「集氣」希望他可以上春晚！網民留言：「陶大宇帶來歡樂，找他上春晚吧！」、「有可能會上春晚！」、「陶大宇一定要上春晚！一定是披荊斬棘的哥哥不二之選！」

甚至有網民封陶大宇是「2021年度廣東省最受歡迎男歌手」，絕對有資格參加真人騷《披荊斬棘的哥哥》及《追光吧！》。張智霖及陳小春等「大灣區哥哥」參加《披》後成熱話，雖然節目已播畢，但網民們紛紛進行「民選」推舉心儀的「哥哥」，希望能參加《披》第二季。「民選」名單包括有馬國明、黃宗澤、鄭伊健等，早前有網民惡搞自製海報，把心水「哥哥」上榜，近日有不少網民高呼名單要「加料」，認為陶大宇也可上榜成為《披2》的一員。