【十年情盡】大S汪小菲發聲明認搞離婚：感恩雙方付出

台灣女星徐熙媛（大S）和丈汪小菲今日（22日）傳出已協議離婚，雙方透過律師發聲明，承認已經決定和平解除婚姻關係。沉默多時的大S首度開腔，回應協議離婚一事，並祝福汪小菲，她說：「我很平靜。我希望小菲永遠過得比我好。」

聲明如下：

「致各位關心汪小菲先生和徐熙媛女士的朋友們：

感謝各位朋友一直以來對汪小菲先生和徐熙媛女士的喜愛和支持。經過汪小菲先生和徐熙媛女士認真、慎重地考慮，兩人已決定和平解除婚姻關係，並已於近日辦理了相關手續。

汪小菲先生與徐熙媛女士有緣能夠相識相知，共同度過了一段幸福美好的時光。即使現在選擇分開，也非常感恩對方的付出。曾經，作為夫妻攜手前行，未來，兩人將以父母、朋友的身分愉快相處，也將繼續共同扶養孩子並給予孩子全部的愛與陪伴。

希望媒體和大眾能夠尊重雙方的選擇，同時為避免對雙方及其家人產生不必要的傷害，懇請各位能夠給予雙方更多的私人空間。」

離婚官司恐內地不承認

雖然大S與汪小菲的離婚官司在台灣進行，可以迴避內地辦離婚，需要經過1個月的離婚冷靜期規定，即使依據《最高人民法院關於認可和執行臺灣地區法院民事判決的規定》，可對台灣作成的調解筆錄可以提出許可執行之訴，也不一定會承認台灣法院的判決或調解。

有台灣律師認為，是汪小菲與大S如採取比較便捷的離婚分法，就是協議離婚後，持台灣的調解筆錄到台灣的戶政事務所登記，拿新的離婚證書，再就離婚證書去辦理公證，透過公證書經海基會轉海協會到北京生效。

至於財產分配問題，若由台灣法院判決或協商將更複雜，因為台灣離婚分產是「剩餘財產差額分配」，簡而言之是「分錢不分產」，但中國則是「共同財產制」，財產債務都是共有，而且依據《兩岸人民關係條例》規定，台灣人民與大陸地區人民離婚，夫妻財產制各依據該地區法律。