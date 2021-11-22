自覺可憐　賴慰玲爆喊：我要照顧自己多啲

講到賴慰玲（Winki），相信很多人會想起《反黑路人甲》中表面硬朗內裏柔情的「大小姐蔣千霞」。其實現實中的Winki和蔣千霞一樣外剛內柔，而且是個充滿愛的人。

演藝學院出身的Winki，畢業後投身舞台劇界，直到2014年出演《女人俱樂部》而開始入屋，從舞台走進公仔箱。由《女人俱樂部》的巴辣學生妹Jenny，到《反黑路人甲》蔣千霞，Winki認為每個角色也代表她人生不同階段：「你依家叫我演校園劇我會覺得好似做壞事咁，但呢個時候畀我遇到『大小姐』（蔣千霞）呢個角色，我可以將我呢個時候嘅特質放落去。」Winki憑蔣千霞一角奪得最佳女配角，實力毋庸置疑，但問到她最難演的一個角色時，她毫不猶豫地答:「《拳王》！」Winki指《拳王》中的角色是個體貼溫婉又孤獨的女人，和她完全不相似，令她演得叫苦連天：「我拍完整部劇都喊足一個星期，好痛苦！」

一個孤獨的人對Winki來說難演之處，可能是因為她現實中充滿愛。Winki早於2017年和舞台劇演員梁子峰結婚，育有一子，擁有幸福家庭。除此之外，她更有好姊妹SÏXTERS—陳瀅、陳嘉寶、吳嘉熙、蔡思貝和何雁詩的陪伴。Winki看似是SÏXTERS的大家姐，她也直言自己是她們的安樂窩，因為自己屋企就是大家的聚腳點，而最常去找她聊天的就是蔡思貝。Winki指沒想過自己進入娛樂圈還能認識到新朋友，偏偏很難得地遇到一班真誠的好姊妹和一個好拍檔— 張振朗：「估唔到《反黑路人甲》我換嚟個咁好嘅buddy，我同佢係互相欣賞同陪伴。」

又要照顧家庭、又做朋友的安樂窩，總是在付出愛，自己仔又會否渴望被照顧？Winki直言近日有感忽略了好好去愛自己，更感慨落淚：「我花好多時間去愛人，但好似唔太識畀時間自己，我要照顧自己多啲！好可憐呀！」善待自己和「Me time」是Winki最近在學習的人生課題。而身兼母親和演員的她，也在今集《娛場》說到自己對家庭和事業的看法，想知道更多，就要去片了！

服裝: Theory

髮型: Green Cheung @ AdmiX Hair Styling

場地: 明珠海景