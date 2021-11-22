男友冇影？蔡卓妍上海開生日P　祖兒送「肉嘴」賀壽

身在上海工作的女星蔡卓妍（阿Sa）今日（22日）39歲生日，昨晚（21日）獲超過30位好友包括容祖兒、鍾欣潼、鄭希怡及經理人霍汶希等，在當地大搞派對慶祝。容祖兒網晒派對照並留言：「Happy Birthday to my love！」相中見派對於上海外灘的餐廳，並包下貴賓房，現場置有粉色氣球等，在迷人的上海外灘夜景下，眾人歎紅酒擦大餐，並送上生日蛋糕及壽桃包。以一身型格黑色露腰裝打扮的壽星女阿Sa，則滿場飛招呼及合照，期間更獲容祖兒送上「肉嘴」作禮。和阿Sa拍拖多年的男友石恆聰未有在相中出現，未知是保持低調拒同框，還是和阿Sa分隔兩地，不過卻見石恆聰的妹妹石佩藍留言，以錫錫表情符號送祝褔，可見阿Sa和男友一家感情要好。

楊丞琳零時零分送祝福

另外，身為阿Sa閨蜜之一的台灣女星楊丞琳，在今日零時零分發文，向阿Sa送上生日祝褔，並分享相識21年的點滴。她說雖和阿Sa冇合作過，但能有深厚的交情，是源於一次在香港見面：「當年本來有機會一起拍一部電影，在劇組的安排下，我們在香港見了面。那時她是個準備出道的新人，我們都是十幾歲的小女孩，從未想過，這份友誼就從這時候開始了。」

楊丞琳續說阿Sa成名後不改其善良及親切：「每次遇見阿Sa，她永遠是那個我第一次碰面的她，真誠、善良、笑容滿面。可能是印象太好了，我就認定這個人必須是我的朋友，哈！雖然絕大部分的時間，我們都在不同的城市，但只要我們在同個地方，一定不會放過見面的機會。今年下半年有很多時候我們都在同個城市，所以無論是吃飯、玩密室還是唱KTV，我們都會把握機會把本來約定好幾個旅行的遺憾補回來！」