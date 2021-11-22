新款漢堡　散發蒜香酒香

提到漢堡，大家先想到是牛肉漢堡扒，其次就是雞扒或魚堡，其實漢堡包的口味可以千變萬化，除了中間的漢堡扒有不同選擇，醬汁、配料和調味等都可以很有彈性。近日就有漢堡包店推出新款口味的漢堡，無論是重口味的蒜香，又或是滲出清幽酒香的味道，都讓味蕾有新感受。

牛肉滲蒜香

大大塊的牛扒，啖啖肉很惹味。Shake Shack以紐約美式扒房的出品作靈感，由現時至12月尾推出「Roasted Garlic Mushroom」系列。Roasted Garlic Mushroom Burger以傳統芝士漢堡作基調再升級，紅葱頭加Ale啤酒醃12小時再炸，配全天然安格斯牛肉、布旺倫芝士、炒牛油啡蘑菇和蒜蓉蛋黃醬，一啖咬下去，肉味濃郁，感受到濃郁的蒜蓉和菇香。同系列還有加了蒜蓉蛋黃醬、帕爾馬芝士及香葱的波浪薯條Roasted Garlic Fries，令蒜味更濃。

清新酒香

日本清酒舉世知名，除了飲用還可以入饌。MOS Burger近日和日本清酒品牌合作，推出「獺祭」櫻花蝦海鮮珍珠堡，在珍珠飯堡內，主角是野菜海鮮天婦羅，配櫻花蝦、脆海苔和蘆筍，淋上拌勻甘酒的蟹味海鮮醬，甘香鮮味，由於無酒精，小朋友都可品嘗。另外還有同樣加入無酒精甘酒的葡萄柚蒟蒻，配西柚汁來喝，清爽開胃，正好清除天婦羅的油膩。