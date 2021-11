轉戰荷里活發展嘅女星陳法拉,早前於首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)中飾演「尚氣媽」一角,大獲好評。雖然勇於向演藝事業發展,但佢未有忽略家庭,今年2月突然宣布為法籍老公Emmanuel Straschnov誕下囡囡,將家庭、事業兩兼顧得妥妥當當嘅佢,一有時間就會陪囡囡享受親子樂。

今日(22號)法拉上載兩母女一齊欣賞自己作品《尚氣》嘅相片,雖然只得背面,但見法拉將頭挨近囡囡嘅頭仔,已感受到滿滿嘅愛,畫面非常溫馨。唔少圈中好友畀Like讚好,同樣已為人母、定居加拿大嘅鍾嘉欣留言:「珍貴的時刻。」而王君馨則留言問:「電視已經有得睇?」呢套戲早前Hit爆全爆,打鐵趁熱,梗係火速上架食住個勢啦!