Mercedes-Benz EQS雙版本抵港

Mercedes-Benz Hong Kong 行政總裁Andreas Buchenthal 為全新 EQS主持揭幕，致詞時還表示平治將來除了在香港市場推出更多出色的電動車，更會在不同地點設立更多充電站。(林登麗攝)

期待己久的平治全新EQS日前正式抵港，同時平治宣布該品牌設立的首個公眾充電站正式啟用。

全新EQS是Mercedes EQ系列首輛全電動豪華房車，更是Mercedes EQ首款採用電動車模組結構的豪華及行政級型號。不僅擁有Cd 0.20極低風阻系數，成為全球最流線的量產車型。同時帶來極低風噪水平，帶來最寧靜的駕乘體驗。

率先在港推出的有EQS 450+及Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+兩款車型。作為標準版的前者，配備後軸電馬達及eATS電力傳動系統，擁有高達 785km（WLTP）的續航力；着重高性能的後者，則配備前後軸電馬達及eATS電力傳動系統，輸出功率高達761匹。兩者均車載的107.8kWh新一代大容量電池，透過以高達200 kW功率DC直流快速充電，充15分鐘便可補回300km續航力。