大S離婚︱律師解構9.5億台幣財產點樣分？

台灣女星徐熙媛（大S）與內地商人汪小菲發聲明承認已經決定和平解除婚姻關係，有指2人更已委任律師，針對大S名下6億台幣（約1億6千萬港元）豪宅及汪小菲「S hotel」3.5億台幣（9,800萬港元），共9.5億台幣（約2.6億港元）的資產分配打官司。當年二人在內地北京登記結婚，中國執業律師吳志強表示，如果雙方離婚時在財產上分配未能達成共識，內地與香港的法律處理上不盡相同，在內地，但凡是結婚後所獲得的收入、物業、財產等，即使屬於男女任何一方的名下，都會被視為「夫妻共有財產」，較大機會以「一刀切」形式，雙方一人一半對分；但在香港則沒有「夫妻共有財產」的概念，但仍可透過官司再爭取。

至於膳養費方面，如果男女雙方未有小朋友，在內地的制度上雙方並不需支付膳養費，但若然有小朋友，則需支付「撫養費」給擁有孩子撫養權的一方，直至小朋友成年或大學畢業為止；香港方面，即使未有小朋友，雙方仍可爭取一筆支付或每月支付的膳養費。而提到撫養權方面，內地與香港的分配方法大致上一樣，均是根據父母、小朋友的意願等因素交由法庭判決。