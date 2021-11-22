古巨基唔去跨年騷？泳兒預告唱高音震懾大海

英皇歌手泳兒今日（22日）出席將於12月31日，在中環海濱活動空間舉行的「2021美麗的夜香港跨年演唱會」記者會，受訪時她表示相隔約4年再參與倒數騷，疫情期間都是跟髮型師男友在家靜靜倒數，今年就可同16,000人一齊開Party，打趣問豈不是不能同男友Sweet住過？她說：「睇吓到時可唔可以佢幫我整完頭之後，強行拉過佢嚟參與，或者佢都可以叫埋啲朋友一齊嚟，異性都得㗎！我好大方！」續謂開戶外騷應該勁歌熱舞，但自己作品缺少跳唱歌：「明年都係要做番啲快歌。（你有海豚音。）唱高音震懾個海，哈哈！」

問到屆時會否獻唱新歌《沉溺》？她指新歌偏向靜態、編曲較為簡單，會想揀節奏輕快的歌曲，又自爆新歌錄足1個月好辛苦：「首歌係講我一次潛水險葬身大海經歷，當時潛水衣失靈，所以錄音嘅時候，情緒上都有窒息嘅感覺。（對潛水有陰影？）對海係有少少恐懼，但我會努力克服佢！」

無綫會轉播倒數

而New TV總經理陳影彤表示連續兩年舉辦除夕跨年騷，今年是以售票方式招待16,000名觀眾入場，她又主動澄清無綫並非主辦機構：「之前誤傳由其他機構主辦，但大家收錯風。」不過她指無綫會由倒數前15分鐘開始轉播，亦有同其他平台洽談中。

講到演出名單上少了古巨基名字，她直言約一個月前開始接洽，現階段還未確實對方是否出席：「仲同佢唱片公司傾緊。（定佢推咗？）唔係，仲度緊期，月底會有第二份演出名單，預計到時有14、15組演出單位。（同MIRROR對撼？）冇打對台嘅，多啲騷係開心事，今次呢個應該係全年最大型嘅演唱會。」