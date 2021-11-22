落閘唔造人！陳煒冧收「八心八箭」鑽戒訂終身：𦧲飯應

藝人陳煒昨日（21日）48歲生日，在生日派對上她獲拍拖近3年的醫生男友陳國強驚喜求婚。今日（22日）準新娘子陳煒現身公開活動，笑容滿面的她表示心情開心：「尋晚瞓唔着覺，因為收到好多朋友嘅祝福，我要睇又要回覆大家，所以依家都暈暈哋。」她坦言完全不知道男友會求婚，因為每年生日都會跟大班朋友慶祝，所以沒有為意，聽說男友為此籌備了一個月：「現場好感動，都有喊，好開心咁多朋友見證下，咁多人祝福。（係咪即時Say Yes ？）係，𦧲飯應。」

至於婚禮安排方面，陳煒稱仍未傾到，問到會否大排筵席？她說：「我完全冇諗過。（好友何國鉦話設計件婚紗畀你？）好多嘢都係佢同我男友夾，佢哋清楚好多。（一切交晒畀男友搞？）我想像唔到，佢今次幾做到嘢，因為佢喺我心目中只係識救人同醫人，乜都唔識，估唔到今次咁多嘢都係佢設計同話事，好叻！（成個婚禮交畀男友搞？ ）以我個性格唔會，我都會參與。但係擺唔擺酒就未知，冇任何Idea。」

畀夫婚夫100分

問到有否想過男友會求婚，她直言不敢多想，因為怕失望，問到男友有甚麼地方值得她點頭答應？她冧爆說：「對我好，以後我照顧佢生活，佢照顧我健康。（佢值得托付終身？ ）好好，100分。（會唔會生小朋友？ ）唔使喇，我冇諗過。（婚後會唔會減產？ ）未諗過，因為發生得太突然，冇任何想法。」陳煒左手無名指上戴上3卡的求婚戒指，她透露是由朋友設計，由2隻戒指組合而成，「八心八箭」的切割很有意思，而圍邊的鑽石是有關他們2人的秘密故事，非常有心思。其實「八心八箭」是圓鑽的光學現象，被稱作「邱比特車工」，代表了邂逅、鍾情、暗示、初吻等美麗意境。

何國鉦同朱晨麗「喊到豬頭」

本地著名時裝設計師何國鉦，昨晚（21日）有份見證好友陳煒被求婚，他笑言很辛苦：「我守咗個秘密成個月，好似我係新郎哥咁，所有嘢都由我安排，因為佢（陳煒男友）成日同陳煒一齊，佢要偷偷打電話畀我。」他指昨晚自己是第一個喊，跟朱晨麗一齊「喊到豬頭」，非常感動：「好戥佢開心，因為陳煒係好值得人錫嘅人，佢太好人，我哋成日都笑佢男友坐喺度食殘廢餐，所以我哋叫佢一定要對陳煒好啲。」他指會免費為好友設計婚紗作賀禮：「呢啲好小事，我一早應承咗。（設計咩類型婚紗？）要睇吓佢揀咗咩場地先諗吓幫佢設計咩婚紗。」