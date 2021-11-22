《男神廚房》進擊的伍詠薇　「生擒」四猛男

藝人鄭裕玲（嘟姐）、王菀之(Ivana)主持的無綫綜藝節目《男神廚房》今晚（22日）播出一集中，有遇親猛男都要搵氧氣筒兼反眼的伍詠薇（伍姑娘），她更會跟名模周汶錡齊齊亮相，出名進擊的伍姑娘施展渾身解數「生擒」一眾男神，意想不到的招數配以招牌興奮表情，搞笑指數爆燈。

是集「男神召集人」何廣沛請來的男神相當厲害，除了睇得、煮得又talk得，仲要位位都是大隻仔，分別是「武打男神」伍允龍、「校草男神」張馳豪（Aska）、「雞檔男神」李創偉（Catry）及「為食男神」林德信。四名猛男一出場，伍姑娘即時有反應，一來便向出名身手了得的伍允龍埋手，肆意探索其腹肌，更要不顧儀態地蹲在台上，真我個性盡表現！

之後，當四名猛男進入狀態，配合大會主題炮製「雞鴨鵝」菜式時，伍姑娘又再出招，除了與伍允龍及Catry玩身貼身外，更捏爆德信麒麟臂，配以一副肉緊表情，氣氛熾熱又搞笑。試食期間，Hyper的伍姑娘更與Catry激情共舞，期間不但瘋狂自轉，更數度投懷送抱兼拋「高潮眼」，進擊的始祖果然寶刀未老！

據知，今集試食環節亦同樣是有史以來最精彩，未知是否受伍姑娘感染，男神們先後大晒武功及瑜伽絕技，至於看似「技遜一籌」的Aska則出動溫柔招數向伍姑娘餵食，成功冧掂對方。