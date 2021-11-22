草蜢唔覺同MIRROR打對台：全世界都開Party迎2022年

組合草蜢今日（22日）二缺一，只有蔡一智和蔡一傑出席「2021美麗的夜香港跨年演唱會」記者會，同場還有杜德偉、泳兒、菊梓喬、Mike（曾比特）、Supper Moment。蔡一智指蘇志威因為要出席商業頒獎禮攞獎才未能亮相，派了他跟弟弟蔡一傑做代表：「到時開騷就齊，如果唔係就唔分錢畀佢！（酬勞和味？）呢個就要問番公司先知，我哋呢啲細嘅唔敢出聲。」

二人又說可以於香港參與倒數騷感覺非常好，以往經驗多數要在外地度過，就未能夠陪同家人，問到蔡一智可會叫仔女到時同歡？他笑言未知，都怕小朋友太夜會眼瞓，問到屆時是否一如既往的表演勁歌熱舞？他們直言當然，迎接新一年要普世歡騰，不過暫時還未傾Rundown，未知會否跟老友杜德偉合唱，而蔡一傑指香港疫情控制得好，是次開騷入座率85%，希望明年可以坐滿100%。

希望再同MIRROR合作

講到跟人氣男團MIRROR對撼開跨年騷，他們直言冇打對台之意：「全世界都開Party迎接2022年，大家一齊開騷一啲都唔出奇。」續大爆其實早在2年多前，已跟對方認識兼同台合作過：「一齊載歌載舞跳《忘情森巴舞》，覺得好好玩！（之後想再有合作機會？）希望，唱慢歌、快歌都得，覺得佢哋依家做得好好，又變得更成熟。」蔡一智再透露草蜢快將出新歌，是由弟弟作曲、編曲，而自己都有Keep住寫歌創作。